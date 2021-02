Europa League, oggi i sorteggi degli ottavi: le possibili avversarie di Milan e Roma

Concluso giovedì sera il round dei sedicesimi di finale, in Europa League è subito tempo di ottavi. Quest'oggi ore 13 a Nyon verranno effettuati i sorteggi per il prossimo turno con protagoniste Milan e Roma, le due italiane rimaste in gara dopo l'eliminazione del Napoli per mano del Granada. Non ci sono paletti negli ottavi di finale, le squadre dello stesso paese possono affrontarsi, così come quelle retrocesse dalla Champions prima dei sedicesimi e le compagini con il maggior punteggio ranking. Dunque sarà possibile uno scontro tutto italiano tra i giallorssi e i rossoneri. Di seguito tutte le squadre che parteciperanno al sorteggio: MILAN, ROMA, TOTTENHAM, AJAX, MOLDE, RANGERS, VILLARREAL, SHAKHTAR, GRANADA, ARSENAL, DINAMO ZAGABRIA, OLYMPIACOS, MANCHESTER UNITED, YOUNG BOYS, SLAVIA PRAGA, DINAMO KIEV.