Europa League, Tare sul sorteggio della Lazio: "Girone da Champions, ma sappiamo cosa fare"

RASSEGNA STAMPA - Ieri si sono svolti i sorteggi della fase a gironi di Europa League, in diretta da Istanbul. La Lazio è nel gruppo E, ha conosciuto finalmente le sue avversarie, alcune già affrontate negli anni passati. È il caso del Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Non si tratta però solo di avversarie già note perché, nei club che affronterà, la Lazio ritroverà anche qualche vecchia conoscenza come Muslera, ora del Galatasaray. È un girone duro per i biancocelesti che richiederà loro il massimo impegno, Sarri saprà cosa fare. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il direttore sportivo Igli Tare ha espresso il suo parere in merito al girone: “Questo è un girone da Champions, ma siamo consapevoli di cosa possiamo fare”.

