Europa League - Vince la Roma sul Braga, pareggio last minute tra Milan e Stella Rossa

Dopo la Champions torna in campo anche l'Europa League che nel tardo pomeriggio ha visto impegnate Roma e Milan, entrambe in trasferta. I giallorossi di Fonseca trovano un Braga impreciso che va sotto già al 5' dopo la rete segnata da Edin Dzeko. Nella ripresa i portoghesi reclamano per un calcio di rigore per un fallo di Ibanez in area che però non viene sanzionato; poco dopo il già ammonito Esgaio si becca anche il secondo lasciando il Braga in dieci uomini. Alla fine la Roma trova anche il raddoppio con Borja Mayoral. Pareggio amaro invece per il Milan di Pioli contro la squadra di Stankovic: i rossoneri passano in vantaggio con un po' di fortuna grazie all'autorete di Pankov, lo Stella Rossa riesce a trovare il pareggio dal dischetto Kanga ma poi è ancora il numero 6 commette anche un fallo da rigore e qui è Theo Hernandez a calciare e mettere in rete la palla del 1-2. Al minuto 77' i padroni di casa rimangono anche in dieci per l'espulsione di Rodic. Nonostante l'inferiorità numerica è ancora il protagonista di serata Pankov a siglare il 2-2 finale.

Lazio, Hoedt riparte dal campo. E nei commenti c'è il sostegno dei tifosi... - FOTO

Lazio, rimpatriata tra campioni d'Italia: Gottardi in posa con Favalli e Negro - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE