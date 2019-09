European Leagues, ribadito il “no” alla SuperChampions: la controproposta

La creazione della SuperChampions, o Superlega che dir si voglia, è la proposta più ambiziosa dell'Eca: l'Associazione dei Club Europei il cui presidente è Andrea Agnelli, e che condivide con l'Uefa questo nuovo progetto. Un progetto che però hanno fermamente rigettato le singole federazioni nazionali, i cui interessi sono rappresentati dall'European Leagues. La nuova SuperChampions andrebbe a minare l'importanza delle leghe nazionali, a cui verrebbe fornito uno spazio sempre più ridotto (una delle proposte è quella di giocare le partite europee nei weekend) e ininfluente, soprattutto a livello economico. Ecco quindi che l'European Leagues ha ribadito il proprio rifiuto a tale nuova organizzazione, controproponendo tramite una nota del suo presidente, Lars-Christer Olsson, 3 punti sui quali basare la riforma delle competizioni europee a partire dal 2024: proteggere i campionati nazionali; aumentare la partecipazione alle coppe internazionali (almeno 49 su 55 paesi devono essere rappresentati, portando il numero delle squadre tra 128 e 144); e fornire una più equa ridistribuzione delle risorse economiche. Il ranking storico dovrà essere abolito, ogni nazione non potrà avere più di 7 squadre in Europa e i 5 più importanti campionati del ranking Uefa dovranno avere lo stesso numero di club ai nastri di partenza. Stop alle retrocessioni (quelle per le squadre che arrivano al terzo posto nel girone di Champions League) e “sì” alle promozioni da Europa League ed Europa League 2, approvata anch'essa come torneo. Ovviamente di giocare nel weekend non se ne parla. Insomma, questi sono i punti cardine della proposta dell'European Leagues, l'unica vera alternativa alla SuperChampions dei club supericchi d'Europa.

