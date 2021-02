Europei, la proposta dell'Inghilterra: ospitare tutta la manifestazione

L'Inghilterra vuole ospitare tutto l'Europeo, al via il prossimo giugno. Secondo il domenicale 'Sunday Times' il ministro della cultura britannico Oliver Dowden ha già presentato la proposta all'Uefa per far disputare tutte le partite del prossimo campionato d'Europa sull'isola. La rassegna continentale, rinviata la scorsa estate a causa della pandemia da coronavirus, anche per festeggiare i 60 anni della manifestazione e l'universalità del calcio, si dovrebbe svolgere in 12 città europee diverse, tra le quali Roma. Mentre Londra dovrebbe ospitare alcune gare della fase a gironi oltre ad una semifinale e alla finale. Ma alla luce del recente calo dei contagi, e soprattutto del piano vaccinale, che in Gran Bretagna procede a ritmo serrato ed entro l'estate potrebbe aver raggiunto tutta la popolazione, il governo inglese si è fatto avanti per organizzare l'intera competizione. Consentendo magari, aggiunge il domenicale, ad un numero limitato di spettatori di assistere alle partite.