Europei, la Russia annuncia la candidatura: “Siamo aperti al confronto”

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’invasione dell’Ucraina è costata alla Russia, dal punto di vista sportivo e del calcio, l’esclusione da tutte le competizioni internazionali. Un segnale forte ma forse non abbastanza per contribuire a fermare quanto sta accadendo in questo periodo. La Russia non intende arrendersi e tantomeno la Federcalcio che ha annunciato di presentare la candidatura per gli Europei del 2028 e del 2032. Stando a quanto riporta Sportmediaset, a confermarlo è stato il direttore generale della federazione Rubin Rustem Saymanov. Queste le motivazioni: “La RFU farà domanda per gli Europei 2028 e 2032, questo non è uno scherzo. La vita continua, siamo aperti e pronti, non dovremmo essere chiusi al confronto con UEFA e FIFA. Abbiamo organizzato tante gare ad alto livello, ammetto che c'è molto tempo, la situazione cambierà, studieremo tutto. Abbiamo chiesto i documenti per studiare tutti i requisiti".

