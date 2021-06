Europei, Roma si prepara: tutte le iniziative per Italia-Turchia

Roma si prepara a Euro 2020. Venerdì 11 giugno la Capitale ospiterà la gara inaugurale degli Europei che metterà di fronte Italia e Turchia. Dopo tantissimo tempo, l'Olimpico riaprirà le porte ai tifosi che torneranno sugli spalti. Sono 14mila al momento le persone attese per la prima gara. Dopo una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza ieri in prefettura, si è svolto oggi un tavolo tecnico in questura per discutere delle misure di sicurezza. I cancelli dello Stadio Olimpico apriranno dalle 18. Ci saranno controlli nella zona attorno alle stadio, al centro della città e nelle varie fan zone. Grande attenzione anche per via dei Fori Imperiali dove verrà allestito un maxi schermo per permettere ai tifosi di assistere al match. Potenziati i controlli per tutto il weekend nel centro e nelle zone della movida romana. Le zone attorno allo stadio, da 5 ore prima del fischio d'inizio e fino a 2 ore dopo la fine della partite, saranno chiuse al traffico. Saranno predisposte nei prossimi giorni anche anche le misure per la vendita e l'asporto di alcolici e bevande in vetro e per il trasporto dei tifosi con bus e navette verso l'Olimpico.