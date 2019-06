Europei U21, passo falso dell'Italia contro la Polonia: qualificazione a rischio

Dopo la splendida vittoria con la Spagna per 3-1, l’Italia Under 21 fa un passo falso e cade a Bologna contro la Polonia. Il gol di Bielik al 40’ del primo tempo fissa il risultato sullo 0-1. Gli azzurrini dominano per l’intera durata del match ma la fortuna non li assiste (palo di Pellegrini nella ripresa). Una sconfitta che mette a rischio l’accesso alle semifinali: la squadra di Di Biagio dovrà necessariamente vincere contro il Belgio già eliminato (sabato a Reggio Emilia). La classifica attuale vede la Polonia al comando con 6 punti, Italia e Spagna a quota 3 e il Belgio fanalino di coda a zero punti.

