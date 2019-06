Domenica inizieranno gli Europei Under 21 ospitati da Italia e San Marino e gli azzurri ospiteranno la Spagna a Bologna. Rispetto a questa partita la Figc ha comunicato un dato importante rispetto alla cornice di pubblico: “Tutto esaurito per Italia-Spagna, la partita inaugurale dell’Europeo UEFA Under 21. Domenica 16 al Dall’Ara di Bologna ci saranno dunque 28.310 spettatori per l’esordio del torneo. Le casse dello stadio saranno comunque aperte anche domenica per la vendita dei biglietti per la gara Italia-Polonia, nell’intento di agevolare i tifosi”. Informazioni anche per la finale di Udine e le altre partite del girone azzurro: “Prosegue intanto la vendita dei biglietti per le altre partite del torneo: anche per la finale del 30 giugno a Udine ci si avvia verso il sold out, rimangono a disposizione posti di tribuna e di curva. E’ stata superata quota 150.000 biglietti venduti, oltre 10.000 sono stati venduti all’estero. Ritmo altissimo anche per le altre partite dell’Italia: il 19 a Bologna contro la Polonia e il 22 a Reggio Emilia contro il Belgio”.

