EURORIVALI - Il Feyenoord perde lo scontro diretto con il PSV: partita pazza

TUTTOmercatoWEB.com

Perde una gara importante il Feyenoord che, dopo il roboante successo in Europa League contro lo Sturm Graz, non si conferma. La squadra di Slot perde sul campo del PSV che fa tre punti e balza in testa al campionato vicino con l'Ajax. Il risultato è un rocambolesco 4-3. Per gli ospiti a segno Idrissi, Danilo e Kokcu. Brutta battuta di arresto per il Feyenoord che scivola al quarto posto.