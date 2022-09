EURORIVALI - Il Midtjylland ferma la capolista al decimo minuto di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

Un punto d'oro quello conquistato dal Midtjylland nella nona giornata del campionato danese. I prossimi avversari della Lazio in Europa League fanno 1-1 sul campo della capolista Nordsjælland. I padroni di casa vanno avanti dopo un quarto d'ora con Nuamah, il pari arriva al decimo minuto di recupero ed è firmato Evander che trasforma un calcio di rigore. Pareggio importante per il Midtjylland che però non esce dalle zone calde della classifica. È nono su dodici squadre.