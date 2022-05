Everton - Crystal Palace, Vieira perde la testa: calci a un tifoso avversario

Fonte: La Presse

Patrick Vieira perde la testa alla fine del match vinto per 3-2 dall'Everton contro il suo Crystal Palace in Premier League. Al termine della gara giocata al Goodson Park di Liverpool, i tifosi dei Toffees hanno invaso il terreno di gioco per festeggiare la salvezza acquisita. Uno di loro, riporta La Presse, si sarebbe avvicinato a Vieira provocandolo con gesti e insulti. L'allenatore a quel punto avrebbe reagito afferrandolo e poi colpendolo con un calcio che lo ha fatto cadere a terra. Per poco non è nata una rissa, con altri tifosi che si sono avvicinati a Vieira mentre veniva portato via da alcuni tesserati della sua squadra. Le immagini stanno facendo il giro del web e sono ora al vaglio della Football Association, la federcalcio ingese. "Non ho niente da dire a riguardo", ha detto Vieira nella conferenza stampa post-gara.

