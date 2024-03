Ex Lazio | Andreas Pereira convocato dal Brasile: la gioia sui social

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Un sogno di tutta una vita... Che onore...". Sono queste le parole di Andreas Pereira, ex centrocampista della Lazio, chiamato dalla Nazionale brasiliana. Il classe '96, attualmente in forza al Fulham in Premier League, è stato convocato dal ct Fernando Diniz per i prossimi appuntamenti della Seleçao. L'obiettivo ovviamente è quello di entrare a far parte della spedizione verdeoro di quest'estate che partirà per la Copa America. In stagione è fermo a un gol e sei assist in tutte le competizioni. Di seguito il suo post su Instagram.