Ex Lazio, il Besiktas ha trovato il sostituto di Immobile: ecco chi è

Dalle stelle alle stalle. Può essere riassunto così l'anno di Ciro Immobile in Turchia: dopo l'inizio scoppiettante con 8 gol nelle prime 9 giornate, qualcosa si è rotto. Da lì in poi, i numeri di Immobile sono crollati vertiginosamente. Infatti, negli ultimi 6 mesi l'ex Lazio ha segnato solo 3 reti in campionato, senza poi considerare l'apporto nullo in Europa League dove non ha messo a referto neanche un gol.

Immobile è partito in Turchia con grandi aspettative. Era arrivato come un Re, con uno stipendio alto, ma ora la società lo ha messo alla porta. Stando a quanto riportato da TMW, il club turco avrebbe già individuato il suo potenziale sostituto: si tratta di Nicklas Fullkrug, attaccante del West Ham che non sta vivendo una stagione particolarmente felice in Inghilterra. In Germania però fece bene e si conquistò anche la nazionale, l'obiettivo del Besiktas è quello di rilanciarlo e farlo tornare al suo apice.