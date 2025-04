Ex Lazio, Kamada si sveglia ancora ad aprile: cosa succede a Daichi

TUTTOmercatoWEB.com

Vi ricordate di Daichi Kamada? Il giapponese lo scorso campionato era arrivato alla Lazio come ciliegina sulla torta del mercato estivo. Svincolatosi dall'Eintracht Francoforte, il giocatore arrivava con la vittoria dell'Europa League di due anni prima e con un curriculum che lo aveva visto andare spesso in doppia cifra. Il nipponico, invece, per mesi aveva ghostato con l'aquila sul petto svegliandosi solo ad aprile con l'arrivo di Tudor in panchina.

Prestazioni buone quelle degli ultimi mesi che avevano anche spinto la Lazio a cercare di proseguire la sua avventura all'ombra del Colosseo. Il centrocampista, però, ha scelto di volare in Inghilterra e di legarsi al Crystal Palace. L'avventura in Premier, però, non è iniziata bene tanto che i tifosi hanno criticato aspramente il giocatore invitandolo anche a tornarsene alla Lazio. Il giocatore ha perso la titolarità e il minutaggio è diminuito con lo scorrere delle settimane. Il Crystal Palace galleggia al 12esimo posto in Premier e il calciatore è finito nel mirino della critica. Qualcosa, però, deve essere cambiato in Daichi in questo mese di aprile.

Un po' come successo nella sua avventura alla Lazio, Kamada è tornato a esprimersi ai livelli che si vedevano abitualmente in Bundesliga. Il giapponese è stato eletto Man of the match nel pareggio per 2-2 contro l'Arsenal e poi è stato ancora protagonista nel match vinto per 3-0 contro l'Aston Villa che ha regalato al Crystal Palace la finale di FA Cup. Un risultato importante per i londinesi e che aggiusta una stagione comunque negativa per il club ma anche per il giapponese attualmente a zero gol sia in campionato che in FA Cup.

