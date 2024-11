Ex Lazio, Kolarov nuovo CT della Serbia U21: la presentazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Nuova esperienza per Alexander Kolarov. L'ex difensore della Lazio è pronto per cominciare la sua carriera da allenatore. Ritiraatosi nel 2022, aveva intrapreso la strada da direttore sportivo, ma la sua avventura a Pisa è durata poche settimane. Così, dopo aver seguito il corso di Coverciano, ha scelto la via della panchina ed è stato scelto come nuovo CT dell'Under 21 della Serbia.

La presentazione, riportano i media locali, sarà domani nel centro federale serbo. Kolarov, 38 anni, avrà il compito di guidare la giovane squadra verso gli Europei di categoria del 2027, che si disputeranno proprio in Serbia. Una vetrina sicuramente importante anche per un tecnico in rampa di lancio come lui.