Ex Lazio | Mauricio racconta: "Ho avuto richieste dal Manchester United"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torna a parlare Mauricio. Il difensore centrale brasiliano, attualmente svincolato, ha avuto un passato alla Lazio tra il 2015 e il 2018, con in mezzo anche un paio di prestiti. Prima di approdare nella Capitale, però, è passato per lo Sporting Lisbona, in Portogallo. In un'intervista rilasciata al portale zerozero.pt ha raccontato proprio il periodo precedente al suo arrivo a Roma, comprese le tante richieste che ha avuto. Ecco le sue parole: "Prima di arrivare in Portogallo, per firmare con lo Sporting Lisbona, mi era stato inviato un primo contratto in Brasile con determinate condizioni. Tuttavia però, quando sono arrivato a Lisbona, gli accordi erano diversi e non molto favorevoli. Ho parlato con il presidente (Bruno de Carvalho, ndr) che non ha rispettato quanto concordato e mi ha detto solo: 'Firma se non vuoi tornare in Brasile'. Così ho firmato, ma comunque non si è comportato bene con me non mantenendo la parola data. Io infatti gli ho detto subito: “Firmerò solamente perché ho molta fiducia nel mio lavoro e potete stare certi che, tra qualche anno, mi venderete per una grande cifra. Rideva, ma a fine stagione aveva già ricevuto richieste dal Manchester United, dalla Lazio e dal Marsiglia. Dopo poco me ne sono andato".