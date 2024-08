Ex Lazio | Nani intramontabile: ha firmato con una nuova squadra

TUTTOmercatoWEB.com

Una nuova avventura per Luís Carlos Almeida da Cunha, meglio noto come Nani. L'ex attaccante di Lazio e Manchester United ha firmato con l'Estrela Amadora, club di prima divisione portoghese. Visite mediche svolte e annuncio ufficiale arrivato tramite i canali social. All'età di 37 anni, Nani è ancora pronto per mettersi in gioco. Il suo arrivo promette di avere un enorme impatto commerciale.