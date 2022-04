Ambito peso la "genialata" non è arrivata da Ferrari e Red Bull, alle prese come Mercedes e le altre con delle vetture troppo pesanti. Il colpo di genio è arrivato dall'Alfa Romeo che quest'oggi, ai microfoni di F1 TV, ha svelato il suo segreto: > CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE IL SEGRETO DELL'ALFA ROMEO F1 <