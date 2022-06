Ferrari, grande batosta in Canada ancor prima che inizino le qualifiche di oggi propedeutiche alla gara di domani. Charles Leclerc è stato infatti penalizzato di 10 posizioni. Alla base la decisione della Ferrari per evitare una Baku-bis. Clicca qui per l'articolo completo sulla -> penalità di 10 posizioni per Leclerc in Canada <-