F1 | Ferrari, ecco il piano per vincere nel 2023 con Leclerc e Sainz

La Ferrari ha ormai perso il Mondiale 2022, ma vuole dar fastidio comunque a Verstappen in questo finale di stagione, e chissà affidarsi a qualche sorpresa, e programmare il 2023. Ai tifosi della Ferrari potrà quindi giungere l'ottima notizia per cui la Scuderia di Maranello ha già un piano per fine 2022 e Mondiale F1 2023. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo integrale sul > piano della Ferrari per il 2022-2023 <