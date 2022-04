La Formula 1 è pronta a ripartire dall'Australia. Tutto pronto per il gran premio con gli orari di qualifica e gara Australia F1 già pubblicati. A fare notizia però nelle ultime ore è la clamorosa marcia indietro della Mercedes, che praticamente alza già bandiera bianca: > CLICCA QUI PER IL DIETROFRONT DELLA MERCEDES F1 IN AUSTRALIA <