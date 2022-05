Clamoroso a Monaco, sede del Gran Premio di Formula 1. Guerra interna alla Red Bull? Christian Horner ha rivelato l'esito del faccia a faccia con Sergio Perez dopo l'episodio in Spagna. Esito clamoroso rispetto alle aspettative. Clicca qui per leggere l'articolo completo e la -> bomba in casa Red Bull sul futuro di Perez <-