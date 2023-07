Fabinho, niente Arabia per colpa dei... cani! Il clamoroso retroscena

La campagna abbonamenti procede a gonfie vele, l’obiettivo dei 30.000 non è più così lontano. La...

WEBTV 'ESSERE LAZIALI', LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PROCEDE A GONFIE VELE: IL PARZIALE Ancora un mese di attesa e poi la Serie A tornerà a impegnare i weekend dei tifosi, l'inizio è in programma il 19 agosto. Il popolo biancoceleste freme, non vede l'ora di rivedere in campo la squadra del cuore e magari anche qualche nuovo acquisto.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | ZAKHARYAN, NUOVI CONTATTI: ORA LE PARTI SONO PIÙ VICINE La Lazio, dopo aver salutato Milinkovic, lavora per migliorare il centrocampo di Sarri. Tra gli ultimi profili accostati, Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca, da cui è legato da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2024. Russo classe 2003, è una...