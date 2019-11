Fantacalcio, Immobile top in Serie A: vale quanto Ronaldo

Ciro Immobile tale e quale a Cristiano Ronaldo. No, non siamo impazziti. È tutto vero. Almeno nel mondo virtuale del Fantacalcio secondo La Gazzetta dello Sport. Perché se fino a pochi giorni fa Ronaldo era il calciatore della Serie A più quotato, il bomber della Lazio - con la doppietta realizzata al Torino - ha raggiunto quota 50 crediti e oggi vale quanto il penta pallone d'oro. Una rimonta mica male quella del Ciro d'Italia: basti pensare che a inizio stagione tra i due c'erano ben 14 crediti di distacco. A fare la differenza sin qui sono stati certamente i gol, 12 contro 5, ma anche le presenze in campo: le 10 di Immobile contro le 8 di Cristiano Ronaldo. E non finisce mica qui: perché già da questo fine settimana potrebbe avvenire il clamoroso sorpasso.

