Fascetti: “Lazio tra le migliori con i titolari. Ma se ne manca uno...”

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Fascetti per parlare del momento vissuto dalla Lazio: "La Lazio contro la Juventus ha iniziato bene, è stata brava e fortunata ad approfittare dell'errore della Juventus. Poi c'è stato il ritorno della squadra di Pirlo e non c'è stato nulla da fare. Non capisco perchè alcuni giocatori imprescindibili non finiscono mai una gara. Quanto è che non fa 90' Lucas Leiva? Magari sbaglio, ma vorrei chiedere ad Inzaghi perchè questo accade. La realtà è che la Lazio è tra le migliori nei titolari, poi appena viene meno uno di questi le cose cambiano. Ci sono 3-4 giocatori che non possono mai uscire dal campo, io non ci rinuncerei mai. Ci sono giocatori che determinano ed altri no. Quando ho visto quei 20' a Torino ho pensato che la Lazio l'avrebbe vinta alla grande, poi è accaduto quello che sappiamo. La Lazio ultimamente ha incassato duri colpi, è il momento di fare gruppo, di parlare molto e di concedere ancora fiducia agli stessi giocatori. Scudetto? Inter-Atalanta di questa sera determinerà molto".