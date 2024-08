Ferdinand umilia Mourinho: "È un allenatore finito! Pensasse a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha parlato senza peli della lingua, com'è suo solito, Rio Ferdinand dopo l'eliminazione dalla Champions League del Fenerbahce di Mourinho contro il Lille. Il club turco, dopo aver pareggiato nel finale la sconfitta dell'andata, ai tempi supplementari è rimasto in superiorità numerica ma senza riuscire a sfruttarla e, anzi, subendo al 118' il gol di David che li ha spediti in Europa League. Ennesima delusione per il tecnico portoghese, sul quale Ferdinand ha detto: "Abbiamo visto contro il Lille il motivo per il quale Mourinho non è più al livello adatto per allenare una squadra in Europa. Invece di occuparsi degli arbitri dovrebbe concentrarsi sul calcio, le partite si vincono sul campo".