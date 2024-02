FESTEGGIARE SAN VALENTINO A ROMA AL RISTORANTE? LA RISPOSTA E' DA BAFFO

Si avvicina San Valentino e il ristorante "Da Baffo", noto per la sua eccellente cucina e atmosfera accogliente, si prepara a offrire un'esperienza di San Valentino indimenticabile. Situato in Via dei Fulvi, 8 a Roma, il locale si distingue per la sua unica sede e per una tradizione culinaria che dura da anni, garantendo una serata all'insegna del gusto e del divertimento.

Il menu del 14/02 promette di essere un vero e proprio viaggio attraverso i sapori, iniziando con un Aperitivo di benvenuto che darà il tono alla serata romantica. Seguiranno antipasto, primo, secondo e contorno. Per chiudere in bellezza, oltre al dolce, acqua, vini e amari. La serata sarà allietata da Live Music!

IL REGALO DI SAN VALENTINO DI BAFFO

Il costo dell'intera serata è di 55€ a persona e non più 60!. Abbiamo riempito il nostro locale quasi al culmine e per i posti restanti Da Baffo ha pensato di venire incontro a tutti colori i quali magari volevano pagare un po' meno o desideravano un regalo. 10 € di sconto a coppia è il regalo che Da Baffo farà alle ultime coppie che vorranno venire nello storico locale di via dei Fulvi 8.

Da Baffo vi aspetta per vedervi brindare al vostro amore. Non perdete l'occasione di festeggiare con gusto e allegria il vostro amore! AFFRETTATEVI PERO', MANCANO POCHI POSTI PER IL SOLD OUT NEL VOSTRO RISTORANTE DI SAN VALENTINO IDEALE A ROMA!

Per maggiori informazioni e prenotazioni, contattate il ristorante "Da Baffo". Assicuratevi il vostro posto per una notte che promette di essere ricca di sapori, musica e colori. ➡️Prenota il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329.62.61.63.5

Siamo sempre nella nostra storica UNICA sede: Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.