Feyenoord, i convocati di Slot in vista della Lazio: assente un titolare

La Lazio nella serata di domani farà il suo esordio stagionale in Europa League, i biancocelesti ospiteranno il Feyenoord allo Stadio Olimpico di Roma, squadra contro cui cercheranno di strappare i primi tre punti nel girone. Gli olandesi sono partiti oggi alla volta della Capitale e tra i 23 giocatori saliti a bordo dell'aereo non è presente Lutsharel Geertruida, terzino classe 2000, già assente nella sfida di Eredivise contro i Go Ahead Eagles. Non si tratta però dell'unica assenza, a non prender parte alla sfida sarà anche Ezequiel Bullaude, centrocampista argentino che non ha ancora ottenuto l'idoneità sportiva. Ha recuperato, invece, Marcos Lopez, esterno mancino che sarà a disposizione di Slot. Di seguito tutti i convocati del Feyenoord.

1. Justin Bijlow

2. Marcus Pedersen

5. Fredrik Bjørkan

6. Jacob Rasmussen

7. Alireza Jahanbakhsh

8. Quinten Timber

9. Danilo

10. Orkun Kökcü

11. Javairo Dilrosun

14. Igor Paixão

15. Marcos Lopez

17. Sebastian Szymański

18. Gernot Trauner

19. Quilindschy Hartman

20. Mats Wieffer

21. Ofir Marciano

22. Timon Wellenreuther

23. Patrik Wålemark

24. Mimeirhel Benita

25. Mo Taabouni

26. Oussama Idrissi

29. Santiago Gimenez

33. Dávid Hancko