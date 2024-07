Feyenoord, il pres. Te Kloese: "Abbiamo bisogno di Stengs. La Lazio..."

Di recente è tornato di moda in orbita Lazio il nome di Calvin Stengs del Feyenoord. Già qualche settimana fa l'olandese era stato accostato ai biancocelesti che sono a caccia di un nuovo giocatore sulla trequarti. Adesso, sfumato Greenwood, Lotito e Fabiani sarebbero tornati sulle sue tracce. Non sarebbe d'accordo però Dennis te Kloese, presidente del club di Rotterdam. Ai microfoni di ESPN, infatti,, il numero uno ha chiuso le porte alla possibile cessione del calciatore, almeno nel breve periodo. Ecco ciò che ha detto: “Stengs è un giocatore davvero speciale. Più lo vedi e hai a che fare con lui, più impari ad apprezzarlo, anche come persona. Abbiamo bisogno di ragazzi maturi in squadra e penso che lui lo sia. Si merita il meglio per quanto è in forma e per quanto è importante. Vede cose in campo che molti dei giocatori a volte non riescono a vedere. Siamo contenti di lui. La Lazio è interessata? Per ora niente di concreto”.