Feyenoord, Ivanusec esce in barella dal campo: ci sarà con la Lazio?

Mezzo sorriso per il Feyenoord. Dopo aver battuto il Celtic per 2-0 in Champions League, i malumori però sono sorti con l'infortunio alla caviglia di Luka Ivanušec. Come riporta il sito Fr12.nl, il giocatore per alcune settimane non sarà a disposizione di Slot. Martedì scorso Ivanusec è stato costretto a lasciare in campo in barella, poco prima del triplice fischio finale. Come sottolinea il giornalista Dennis Van Eersel via Twitter: "Nessuna frattura alla caviglia per Luka Ivanusec quindi il danno è relativamente contenuto. Il Feyenoord dovrà fare a meno del croato per qualche settimana nel blocco delle partite contro Ajax, Go Ahead, Atletico Madrid e PEC Zwolle". Al momento non si conosce il tempo stimato, ma probabilmente potrebbe tornare dopo la sosta delle Nazionali e quindi anche con la Lazio.