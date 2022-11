Feyenoord - Lazio, fischio d’inizio posticipato: il motivo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sarebbe dovuta iniziare due minuti fa la sfida tra Feyenoord e Lazio, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League, al De Kuip, ma l’arbitro è stato costretto a posticipare il fischio d’inizio. Il motivo? Diversi fumogeni lanciati all’interno dell’impianto hanno impedito ai giocatori e a tutti i presenti di avere la giusta visibilità del campo. Per questo il direttore di gara, in accordo con i capitani di entrambe le squadre, ha preferito aspettare il dissolversi della nebbia provocata dal fumo per poter dare ufficialmente il via.