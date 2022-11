Feyenoord - Lazio, la vigilia dei biancocelesti: il comunicato della società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si giocherà a Rotterdam il passaggio del turno in Europa League. I biancocelesti scenderanno in campo contro il Feyenoord giovedì sera, ma saranno in Olanda già dal giorno prima. La società, con un comunicato sul sito, ha reso noto il programma che seguiranno i biancocelesti alla vigilia della partita: mercoledì mattina, alle 10:30, i giocatori scenderanno in campo per la rifinitura. I primi quindici minuti della seduta saranno aperti ai media. Alle 18:45 Sarri e un tesserato risponderanno alle domande dei cronisti in conferenza stampa all'interno della Sala Stampa dello Stadion Feijenoord 'De Kuip'. Gli appuntamenti saranno trasmessi su Lazio Style Channel e Lazio Style Radio.