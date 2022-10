Feyenoord, Slot in conferenza: “Non facciamo come la Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

In questa terza giornata di Europa League, per quanto riguarda il girone F, si affronteranno Sturm Graz - Lazio e Midtjylland - Feyenoord. A proposito degli olandesi, in conferenza stampa per presentare il match, si è espresso il tecnico Slot che oltre a fare un punto sulla gara ha parlato così dei biancocelesti reduci dalla pesante sconfitta proprio contro i danesi: “Ho trovato il risultato del Midtjylland ancora più eccezionale, perché ci siamo accorti di quanto sia brava la Lazio. Se riesci a segnare cinque gol contro quella squadra, è davvero impressionante”.

