Feyenoord, Slot: "Lazio di qualità, ma le loro chance sono arrivate da errori individuali"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Arne Slot, archiviata la vittoria e la qualificazione, da prima del girone, al prossimo turno d'Europa League, è intervenuto in conferenza stampa: “È stato bellissimo vedere il contatto tra squadra e pubblico. Durante l’estate sono andati via tanti giocatori. Quella di oggi è stata una bellissima prestazione. Sarri ha detto che nel primo tempo ci sono state tante opportunità per la Lazio, il nostro portiere ci ha consentito di vincere la partita. È stato bello vedere anche come la nostra squadra possa ribaltare le gare, due sostituti hanno fatto la differenza".

Sulla Lazio: "Conosco come gioca la Lazio, con una buona struttura, alta pressione. Noi abbiamo avuto il 50% di possesso palla, oggi abbiamo giocato meglio dell’andata a Roma. In Italia la Lazio ha avuto tantissime opportunità, oggi solamente per errori individuali. Ottimo il nostro portiere. La prestazione è stata prodigiosa visto che la squadra è quasi completamente nuova. Tutte le 4 squadre del girone sono equilibrate. Parlando del gol, non capisco perché il Var abbia dovuto rivedere il momento. Il nostro attaccante ci ha detto di non aver toccato il loro portiere. Per fortuna, se si fosse annullata la rete, non abbiamo avuto altre opportunità per fare altri gol".

Sulla prestazione: "Complimenti ai miei giocatori per aver battuto la Lazio, una squadra di qualità. Non era semplice passare il turno, come puoi vedere dalla classifica. A Roma abbiamo fatto due gol, che ora hanno un buon valore. La differenza reti era importante con le quattro squadre a 8 punti. D'ora in poi non ci saranno avversari facili, ma ora godiamoci solamente la vittoria. Non abbiamo giocato con gli stessi 11, giochiamo moltissime partite. Non è possible giocare con gli stessi titolari, la formazione cambia spesso".

Infine: "Birre e bicchieri alla panchina della Lazio? Il mio assistente e il numero 10 hanno provato a parlare con il pubblico, l’appoggio dev’essere positivo. Ci dispiace sia successo".

