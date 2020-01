Fifa 20, Immobile nella squadra della settimana - FT

Due gol per confermarsi in vetta alla classifica marcatori e proseguire una stagione da record. Ciro Immobile, a Brescia, ha trovato altri due gol ed entrambi pesantissimi per la scalata alla vetta della Lazio di Simone Inzaghi. Numeri allora da riaggiornare: 19 i gol in 17 partite di campionato, 107 le marcature totali con la maglia biancoceleste. Una prestazione che, dopo il riconoscimento di DAZN, ha consentito all’attaccante di Torre Annunziata di entrare anche nel TOTW 17, la squadra della settimana della modalità FIFA Ultimate Team di FIFA 20. Ciro forma la coppia offensiva con Gabriel Jesus, autore a sua volta di una doppietta nella vittoria del Manchester City sull’Everton del primo gennaio.

