DAZN, un po' di Lazio nella top 11 di Serie A: chi se non Ciro Immobile? - FT

Ciro, Ciro. Al 42' al 91', rendendo la trasferta bresciana più dolce e ricca. Di tre punti e di sorrisi. Chi se non Immobile poteva rappresentare la Lazio nella top 11 di giornata di DAZN? Sempre più capocannoniere della Serie A, anche se inseguito da Lukaku e Ronaldo (rispettivamente doppietta e tripletta in questo turno, ndr). A valorizzare il successo del Rigamonti, comunque, ci pensa anche lo stesso Brescia che inserisce nella formazione tipo di giornata Sandro Tonali. Una prestazione grintosa, di carattere, quella del centrocampista delle Rondinelle. Che anche con la squadra in 10 uomini ha dato filo da torcere alla Lazio. Poco male, a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Immobile: per l'ennesima volta tra gli 11 migliori di giornata.

