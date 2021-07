FIFA, si studiano 5 nuove regole che potrebbero rivoluzionare il calcio

La FIFA guarda al futuro e studia 5 nuove regole che potrebbero cambiare radicalmente il calcio per come lo conosciamo. Come riporta Tuttosport.com, l'organo calcistico sta già testando questi cambiamenti nel Future of Football Cup, torneo giovanile a cui partecipano il Lipsia, il Bruges, il Psv Eindhoven e l'Az Alkmaar. La prima regola riguarda i tempi di gioco che non saranno più da 45 minuti ma da 30 con tempo effettivo, per combattere le perdite di tempo, così come la seconda sul numero di cambi illimitati durante una partita. La terza modifica è sulle ammonizioni che comporterebbero un'uscita dal campo del calciatore reo del fallo di cinque minuti, la quarta è sui falli laterali che verrebbero battuti con i piedi stile futsal mentre la quinta e ultima permetterebbe sui calci di punizione di seconda e sui corner di autolanciarsi e dar vita a una nuova azione visto che non ci sarebbe più l'obbligo di servire un compagno. Vedremo se questi cambiamenti, attualmente al vaglio, verranno effettivamente introdotti in futuro.