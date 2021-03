Figc, accordo con Panini che diventa "partner" della Nazionale: Immobile tra i testimonial - FOTO

Le storiche figurine Panini e la Figc hanno siglato un accordo importantissimo in base al quale la prima sarà ‘Stickers & Cards Partner’ delle Nazionali Italiane di Calcio’ fino al 2030. "L’annuncio di questo accordo avviene contemporaneamente al lancio in edicola di “UEFA EURO 2020™ Adrenalyn XL 2021 Kick Off”, la nuovissima collezione di card sulle 24 Nazionali che si contenderanno il trofeo europeo a partire dall’11 giugno prossimo, dopo il rinvio dello scorso anno per la pandemia", si legge sul comunicato pubblicato sul sito della Figc. Tra i testimonial di questa nuova collaborazione non poteva mancare il bomber della Lazio, e attaccante azzuro, Ciro Immobile.

QUI PER IL COMUNICATO COMPLETO

Italia, Immobile in Nazionale: lo scatto social da Coverciano - FOTO

Prandelli saluta Firenze: "Un assurdo disagio non mi permette di essere ciò che sono"

TORNA ALLA HOMEPAGE