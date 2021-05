Figc, aperta inchiesta per alterazioni nei rimborsi degli arbitri: i dettagli

La Procura Federale della Figc ha deciso di aprire un'indagine, a seguito di una segnalazione, per accertare presunte alterazioni in merito ai rimborsi spese nel settore arbitrale. L'indagine, come riportato dall'Ansa, è iniziata circa un mese fa e a giorni dovrebbe arrivare l'esito. In accordo con la presidenza dell'Aia, la Figc si è subito attivata promuovendo un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione dei rimborsi a qualsiasi livello.

