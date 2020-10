FIGC, Gravina in aiuto dei club: ipotesi pagamenti flessibili degli stipendi

Il calcio italiano è vessato dalla pandemia, che ha provocato e continua a provocare ingenti danni. Per questo, in una lunga lettera, FIGC e Lega Serie A hanno chiesto aiuto al Governo per sostenere l'industria del pallone in questo momento difficile. Oltre a questo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il calcio starebbe pensando a una regolamentazione interna per aiutare i club a corto di liquidità. Gravina potrebbe dunque varare una normativa che possa garantire flessibilità nel pagamento degli stipendi dei calciatori. Questo per evitare che le società non in grado di rispettare le scadenze previste paghino con punti di penalizzazione. Non si tratta quindi di un taglio degli emolumenti, bensì di un eventuale ritardo nel pagamento dello stesso, in caso ce ne fosse bisogno. Ovviamente, i club dovranno trovare l'accordo con i propri tesserati.