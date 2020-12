FIGC, Gravina: "Pronti per la riforma della Serie A. Stadi? Dipende dal vaccino..."

Il calcio italiano, e non solo, è alle prese con i gravi danni provocati dal Covid-19. Ai microfoni di Radio Rai Uno il presidente della FIGC Gravina ha affrontato alcune tematiche importanti: "Dobbiamo recuperare il senso di sostenibilità del sistema e recuperare il senso di relazione all'interno. Lo faremo con un appuntamento importante, che non lo facciamo da tanti anni: entro maggio la mia idea è quella di convocare una assemblea straordinaria per inserire all'interno dello statuto quei principi fondamentali che danno il segno di un rinnovamento del calcio italiano".

STADI - "Dipende molto dallo sviluppo e dall'evoluzione della pandemia, ma soprattutto dall'efficacia di questo vaccino che sta partendo ormai in tutta Europa. L'auspicio è quello di rivedere gli spettatori il prima possibile: al riguardo chiediamo pari trattamento e pari dignità tra le diverse categorie sociali".

PERDITE - "Quanto abbiamo perso in questo 2020? Tantissimo come Figc ma il mio pensiero corre alle leghe e ai campionati, perché il botteghino era una delle voci più importanti dei nostri ricavi. Solo in Serie A si stimano perdite per 4-500 milioni di euro".

PLAYOFF - "Il tempo è maturo non solo per i playoff. La nuova ristrutturazione del format non deve riguardare soltanto la fase finale. Nel primo nuovo programma ci sono diversi punti importanti, a partire dal progetto di riforma rimasto bloccato a febbraio quando è scoppiata la pandemia".