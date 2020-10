Figc, ipotesi tampone rapido prima delle gare: si attende l'ok del Cts

In arrivo una possibile novità sui protocolli di sicurezza attivi in Serie A per contenere il più possibile il numero dei contagi di Covid-19. La Figc, riporta l'Ansa, avrebbe chiesto al Dipartimento dello Sport di poter predisporre, come integrazione del protocollo già vigente, la possibilità di utilizzare anche il "test antigenico", cosiddetto tampone rapido, per rendere ancora più efficace il controllo delle squadre del massimo campionato italiano in prossimità del match da disputare. Perché la proposta si possa attuare, tuttavia, servirà l'assenso del Comitato tecnico.

