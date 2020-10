Inter, si ferma Lukaku: out contro il Parma, a rischio anche per il Real Madrid

Brutte notizie in casa Inter per Antonio Conte. Come riporta il Corriere dello Sport infatti Romelu Lukaku è vittima di un risentimento all'adduttore sinistro rimediato nella sfida di martedì contro lo Shakhtar Donetsk. L'attaccante belga salterà sicuramente la partita di sabato contro il Parma ed è in dubbio anche per la trasferta di Champions di martedì contro il Real Madrid. Più facile vederlo in campo domenica 8 novembre contro l'Atalanta, ma per ora non ci sono certezze. La società non vuole affrettare i tempi e rischiare un infortunio più grave.