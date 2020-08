FIGC, la commissione medica: "La Serie A non rischia lo slittamento"

Il timore per un aumento dei casi positivi nel mondo del calcio è sempre presente. La ripartenza è fissata per il prossimo 19 settembre, la situazione sarà monitorata costantemente. Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto il dott. Walter Della Frera, membro AIC nella commissione medica della FIGC: "Stiamo guardando in maniera molto vigile dell'andamento epidemiologico, attualmente sembra non ci siano problematiche che possano portare allo slittamento della Serie A. Volevamo alleggerire il protocollo, ma in questo momento il Governo è già tanto che ci faccia andare avanti con questo... Certo è difficile mantenere a lungo una procedura così rigida e costosa. Abbiamo finito un campionato senza casi di positività eclatanti quindi il calcio si è manifestato come un evento con casi di positività assenti, pur essendo sport di contatto. Le nostre proposte per alleggerire le misure sono sempre all'attenzione dell'Esecutivo così come per l'accesso del pubblico agli stadi, anche se forse non è ancora arrivato il momento".

