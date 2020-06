Figc, oggi consiglio federale: retrocessioni e prolungamento dei contratti all'ordine del giorno

Si terrà oggi alle 12 il consiglio federale della Figc, una riunione che vedrà presenti a Roma Gravina, Lotito, Ghirelli, Sibilia e Calcagno, mentre gli altri saranno collegati in video conferenza. A meno di una sorpresa, la delibera della Serie A che voleva il blocco delle retrocessioni sarà respinta. Ultimo, secco no al partito di chi non voleva far ripartire il campionato: ci saranno le retrocessioni e, oltre alla norma anti furbetti del tampone, Gravina manterrà anche l'ipotesi playoff e playout in caso di stop o mancata ripresa della Serie A al 20 giugno. Si parlerà poi di A femminile, saranno ufficializzate le date per ottenere le licenze nazionali, ma soprattutto a margine del consiglio ci sarà un confronto tra la Figc, la Lega e l’Aic per parlare della bozza d’accordo necessaria al prolungamento dei contratti fino al 31 agosto.