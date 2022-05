Finale Champions, arresti e feriti: il bilancio della Prefettura di Parigi

TUTTOmercatoWEB.com

Una finale di Champions League che verrà ricordata non solo per la vittoria da parte del Real Madrid ma anche per la cattiva gestione dell'evento da parte delle forze dell'ordine di Parigi. Inizio del match rimandato di 30 minuti a causa dei disordini fuori lo stadio che hanno portato a un pesante bilancio. La Prefettura ha reso noto l'arresto di 68 persone mentre sono 238 i feriti lievi.

Di seguito il comunicato: "Prima del match molti tifosi senza biglietto per la partita o possessori di biglietti contraffatti hanno interrotto l'accesso allo Stade de France, a livello del perimetro di sicurezza esterno. Esercitando una forte pressione per entrare nel recinto, questi tifosi hanno ritardato l'accesso agli spettatori con i biglietti.

Approfittando di questa azione, un certo numero di persone è riuscito a varcare i cancelli a protezione del recinto dello stadio. Il rapido intervento della polizia ha permesso il ritorno alla calma e l'evacuazione dei perturbatori fuori dal piazzale dello Stade de France. La dispersione degli spettatori è avvenuta senza difficoltà e non si sono verificati incidenti di rilievo nelle due fan zone".