Finlandia - Italia, da 100 anni gli azzurri vincono sempre: le statistiche

Era il 29 giugno del 1912. La Finlandia batteva 3-2 l'Italia nel turno preliminare alle Olimpiadi di Stoccolma, decisivo per la sconfitta il gol di Wiberg al 105'. Una rete storica, visto che ancora oggi quella vittoria resta l'ultima dei finlandesi nei confronti della nazionale azzurra. E il dato si fa ancor più clamoroso andando a fondo nelle statistiche, perché le trasferte italiane nel paese scandinavo sono state tutte vittoriose da 100 anni a questa parte. Né una sconfitta, né un pareggio in Finlandia da oltre un secolo, computo a cui si deve aggiungere un solo gol subito nei 12 precedenti (rete indolore visto il 6-1 finale). Lo riporta Tuttomercatoweb.com. Un pareggio fu invece fatale all'Italia nel 1975, perché lo 0-0 con i finlandesi costò gli Europei a quella nazionale. Questa sera gli scandinavi vorranno almeno ripetersi, infrangendo un tabù che resiste da innumerevoli generazioni. La squadra di Mancini guida il gruppo J a punteggio pieno con 15 punti, 3 lunghezze sopra la Finlandia a 12 che a sua volta precede Bosnia a 7 e Armenia a 6. I finlandesi sognano di diventare la nuova Islanda e di qualificarsi a uno storico Europeo, mai raggiunto prima d'ora, e questa sera tenteranno di fare punti con una prestazione d'orgoglio. L'Italia, a prescindere dal risultato, non è a rischio qualificazione. Però mantenere un record che resiste da 107 anni potrebbe fornire un incentivo in più agli azzurri, che cercheranno la 13esima vittoria su 13 in terra nordica.

