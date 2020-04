Fiocco azzurro in casa Immobile, l'annuncio di zio Ciro: "Benvenuto Antonio" - FT

Sono giorni complicati per l'Italia intera, ancora impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus. Nonostante la situazione sia drammatica, fortunatamente non mancano le buone notizie. In particolare, la famiglia Immobile è in festa per la nascita del piccolo Antonio, il figlio del fratello di Ciro e di sua moglie. L'attaccante ha comunicato la lieta notizia ai propri followers di Instagram: "È nato Antonio Immobile. Benvenuto amore di zio".

