Fiorentina, forte contusione al ginocchio per Ribery: da valutare per la Lazio - FT

Fiorentina - Lazio perde un protagonista? Nel match di sabato prossimo potrebbe non esserci Frank Ribery. In uno scontro nel primo tempo di Bologna-Fiorentina con Svanverg, il francese ha avuto la peggio. Il numero 7 ha resistito al dolore al ginocchio fino al minuto 77 fino a quando non è stato costretto a chiedere il cambio. L'attaccante viola ha lasciato il campo con una vistosa fasciatura al ginocchio pubblicata anche da sua moglie sui social. Nei prossimi giorni, lo staff medico della società dovrà valutare le sue condizioni per capire se l'ex Bayern Monaco potrà essere a disposizione contro la Lazio. Intanto Iachini, nel post gara, ha dichiarato: "Vediamo nei prossimi giorni. Ha preso una contusione forte, vediamo cosa dirà lo staff medico. Non dovrebbe essere niente di particolarmente grave".